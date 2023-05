I sottopassi di corso d'Italia come tetto per ripararsi. Allontanati sei senza dimora

Sono da sempre utilizzati dai senza dimora come tetto per ripararsi e come giacigli di fortuna per dormire e mangiare. Sono i sottopassi di corso d'Italia, una situazione nota alle istituzioni dove nel corso degli anni sono stati decine i clochard allontanati e dove nel 2013 due uomini vennero trovati carbonizzati in seguito a un incendio che interessò i materassi dove dormivano senza lasciargli scampo dopo che avevano acceso un fuoco per riscaldarsi. Nonostante bonifiche delle aree e allontanamenti delle persone che vi trovano rifugio il fenomeno non tende a diminuire. Proprio lo scorso 16 di maggio sono stati gli agenti della polizia municipale a trovare e allontanare sei persone che avevano trovato riparo nei sottopassi del Muro Torto.

In particolare sono stati gli agenti del II gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale a sgomberare e ripulire i sottopassi in corso D’Italia. I controlli intorno alle 8:00 quando i caschi bianchi hanno passato al setaccio quattro sottovia dai quali sono stati allontanati sei cittadini extracomunitari, in regola sul territorio nazionale.

Ama ha poi provveduto a ripulire l’area da materassi, teli di fortuna e masserizie. Il monitoraggio dei siti bonificati continuerà nei prossimi giorni, al fine di scongiurare nuove occupazioni e situazioni di degrado.