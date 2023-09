Piazza Cinquecento: sgomberati tende e giacigli sotto la pensilina della metro Termini

Tende e giacigli di fortuna in piazza dei Cinquecento, poco distante da uno degli accessi della stazione Termini. A liberare l'area i carabinieri del nucleo Roma Scalo Termini, con la collaborazione delle unità antidegrado del comune di Roma Capitale che hanno proceduto allo sgombero di bivacchi dinanzi la pensilina di accesso alla fermata della metropolitana. Le attività si sono estese in tutta la piazza, dai parcheggi fino ai giardini Einaudi. Intervento che segue quello dello scorso 20 di giugno quando il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica programmò lo sgombero di un importante l’insediamento sorto alcuni mesi prima e cresciuto sotto i portici che si affacciano a piazza dei Cinquecento, di fronte alla stazione Termini.

L’area è stata sgomberata giovedì mattina. In seguito all’intervento del personale dell’Ama, i luoghi sono stati igienizzati e messi in sicurezza. A nove persone, per la prima volta censite come stanziali nella piazza, è stata offerta accoglienza presso strutture dedicate da parte dell’unità Assistenza Emarginati del comune di Roma Capitale ma tutti hanno rifiutato.

L’attività rientra nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal comando provinciale dei carabinieri di Roma per contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità, in linea con l’azione fortemente voluta dal prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.