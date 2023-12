Una fiammata dal riscaldamento di fortuna: 50enne avvolto dalle fiamme

Un incendio in un canneto dietro il quale si stava consumando una tragedia. Un intervento provvidenziale quello dei carabinieri di Pomezia che alle 3 di notte, scorgendo le fiamme, hanno deciso di intervenire in via Las Vegas a Torvajanica- Dietro al canneto un accampamento, abitato da senza dimora. Entrati nell'area hanno notato un 50enne di origini marocchine che chiedeva aiuto e presentava ustioni in varie parti del corpo.

Il malcapitato, soccorso dai carabinieri e dal personale sanitario 118, è stato trasportato in codice rosso presso l'ospedale Sant'Eugenio di Roma.

I carabinieri hanno accertato che l'incendio sarebbe partito dal tentativo dell'uomo di riscaldarsi. Fiamme per proteggersi dal freddo da cui sarebbe partita una fiammata che ha investito il 50enne.