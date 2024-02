Ex borghetto degli artigiani: dopo l'esposto i controlli, allontanati quattro senza dimora

Prima l'esposto, poi l'intervento. Siamo nell'area dell'ex Borghetto degli Artigiani di via dell'Acqua Bullicante, zona Prenestino-Marranella. A presentare il reclamo direttamente nelle mani dei carabinieri della locale compagnia il presidente del V municipio Mauro Caliste. A distanza di pochi giorni gli stessi militari della compagnia Roma Casilina sono entrati nell'area abbandonata di Roma sud est. All'interno, accampati in quelle che una volta erano le botteghe di fabbri, meccanici e falegname, gli uomini dell'Arma hanno sopreso 4 persone fra i 30 e i 24 anni, tra cui tre uomini stranieri, una donna italiana, tutte senza dimora e già note alle forze dell’ordine.

Identificate e allontanate sono state denunciate a piede libero per il reato di invasione di terreni ed edifici poiché sorprese su un terreno confiscato alla criminalità organizzata e assegnata a Roma Capitale.

Il borghetto dello spaccio e del degrado

L'ex borghetto degli artigiani è un'area verde abbandonata dalle istituzioni a ridosso dei palazzi del quadrante sud est della città, fra la Marranella, il Pigneto il Prenestino e la vicina Torpignattara. Da fiore commerciale del quartiere con il passare degli anni ha subito un tracollo inarrestabile che ha trovato nel corso degli anni innumerevoli esposti e denunce dei residenti di via Acqua Bullicante e via Caianello. Fra loro anche il presidente Mauro Caliste, che ha poi presentato personalmente un esposto alle forze dell'ordine.

Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica

Carabinieri della compagnia Roma Casilina che hanno allontanato i quattro occupanti nell'ambito di un servizio straordinario di controllo che ha riguardato tutta l'area del Pigneto. L’azione nell’ambito di un ampio piano strategico, pianificato dal comando provinciale dei carabinieri di Roma per contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità nei quartieri periferici, in linea con l’azione fortemente voluta dal prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Controlli al Pigneto

Nel corso del servizio, i militari dell'Arma hanno denunciato in stato di libertà un 28enne della Guinea, senza dimora, già noto alle forze dell’ordine, responsabile dell’inosservanza del foglio di via obbligatorio con divieto ritorno nel comune di Roma, emesso dal questore di Roma. Un cittadino afgano di 28anni, senza dimora, con precedenti, che durante un controllo alla circolazione stradale aveva fornito ai carabinieri una patente di guida falsa.

Inoltre, i carabinieri hanno sottoposto a fermo per identificazione tre persone straniere irregolari sul territorio nazionale ed è stata avviata nei loro confronti la procedura di espulsione dal territorio italiano. Infine, altre 7 persone sono state segnalate alla prefettura poiché trovate in possesso di modesti quantitativi di cocaina e hashish per uso personale. Nel complesso, durante l’attività, sono state identificate 53 persone e controllati 28 veicoli.