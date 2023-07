Un diciassettenne e un dodicenne senza casco scappano su scooter rubato. Presi dopo inseguimento

Inseguimento da film, ieri sera, per due minorenni di 17 e 12 anni. I due giovanissimi, entrambi senza casco, erano a bordo di uno scooter guidato dal più grande, quando sono stati avvistati dai carabinieri a Casal Bruciato.

I due, per evitare il controllo dei militari della Prenestina, sono scappati tentando di far perdere le proprie tracce. Le ricerche anche con l'ausilio di altre pattuglie di del nucleo radiomobile hanno consentito di rintracciarli a piedi in una via limitrofa. Lo scooter, abbandonato dai due, è stato recuperato poco distante e dagli accertamenti in banca dati è risultata rubata la sera precedente.

I due minori sono stati accompagnati in caserma e successivamente affidati ai genitori. Il mezzo recuperato è stato riconsegnato al legittimo proprietario. Il 17enne romano, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato a piede libero con l'accusa di ricettazione aggravata. Il 12enne non imputabile.