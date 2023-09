La coca dei Narcos a Roma: condannato a 14 anni di carcere Salvatore Casamonica

E' stata ridotta in Appello a 14 anni di carcere la condanna per Salvatore Casamonica e Tomislav Pavlovic, mentre viene assolto Silvano Mandolesi, ritenuti sodali di un'organizzazione criminale dedita all'importazione di cocaina dal Sud America. I tre erano stati arrestati nel 2019 nell'ambito della maxi-operazione antidroga "Brasile Low Cost".

La Direzione Distrettuale Antimafia e la Guardia di Finanza nel gennaio 2019 avevano stretto il cerchio intorno a una gang di narcotrafficanti, coordinata dal maggiore esponente del clan Casamonica, Salvatore e dal cittadino montenegrino Tomislav Pavlovic insieme a Salvatore Mandolesi. I tre erano accusati di aver tentato l'importazione dal Brasile di circa 7 tonnellate di cocaina purissima, l'equivalente della produzione annuale di un cartello dei Narcos colombiani. Alle indagini della GdF, coordinate dalla DDA di Roma, avevano partecipato anche quattro agenti sotto copertura di Italia, Usa (tramite la DEA) e Svizzera.

Decisive all'epoca anche le testimonianze, in particolare di due collaboratori di giustizia. Salvatore Casamonica, oggi 47 anni, allora già in carcere e pluripregiudicato, era stato riconosciuto come colui che organizzava e curava la logistica e il finanziamento dell'intera operazione, mantenendo i rapporti e garantendo l'approvvigionamento per le piazze di spaccio a Roma e Napoli. L'operazione criminale saltò con l'arresto di Casamonica nell'ambito dell'operazione "Gramigna".

A luglio 2022 in primo grado la IV sezione penale del Tribunale di Roma aveva condannato Casamonica e Pavlovic (quest'ultimo già braccio destro di un noto trafficante albanese) a 18 anni, mentre Mandolesi a 15. Ora la Corte d'Appello ha ridotto a 14 anni le condanne per i primi due e assolto il terzo.