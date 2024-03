Bronx Pigneto: accoltellato un senegalese. L'esasperazione dei residenti sfocia in violenza

Accoltellato da un residente dopo essere stato sorpreso a urinare sotto il portone di casa. Vittima un senegalese, ferito alla coscia e poi trasportato in ospedale. A "punirlo" un romano di 44 anni, esasperato dalla situazione di degrado che si è trovato sotto la propria abitazione. Il Pigneto come il Bronx, sempre di più, con il quartiere della movida romana risalito nuovamente alla ribalta delle cronache nelle ultime settimane per fatti di sangue.

Accoltellato al Pigneto

Sono le 19:00 di domenica 10 marzo quando al 112 arrivano diverse richieste d'intervento per un uomo sanguinante su circonvallazione Casilina, la strada parallela alla ferrovia che divide l'isola pedonale del Pigneto dal resto del quartiere. In terra un cittadino del Senegal di 43 anni con una profonda ferita all'interno della coscia.

"Punito" dopo aver urinato sotto casa

Sul posto gli agenti del commissariato Porta Maggiore e l'ambulanza del 118. Affidato il ferito alle cure del personale medico è stato trasportato all'ospedale San Giovanni con i poliziotti che hanno poi ricostruito l'accaduto. Poco prima infatti il senegalese era stato sorpreso da un residente mentre urinava sotto la sua palazzina.

Sequestrato il coltello

Invitato ad allontanarsi il residente lo ha quindi ferito all'interno della coscia con un coltello. Sequestrata l'arma, l'aggressore è stato identificato in un uomo italiano di 44 anni. È stato denunciato per lesioni aggravate e porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere.

Accoltellato davanti alla scuola

Una domenica pomeriggio di violenza, con teatro ancora una volta le strade del Pigneto. Nemmeno una settimana fa, a poche decine di metri dal luogo dell'ultima aggressione, era infatti stato accoltellato un ragazzo peruviano di 18 anni. Una lite fra comitive, con l'aggressore poi rintracciato nella zona di San Giovanni dopo essere stato vittima di una probabile spedizione punitiva e, a sua volta accoltellato.

Bronx Pigneto

L'isola pedonale, la zona dei Villini e l'area compresa fra il campo di calcetto, la fermata della stazione della linea C della metro Pigneto e la vicina scuola. Oltre che della rissa fra comitive, via del Pigneto è stata scenario lo scorso 31 gennaio, di un altro accoltellamento. In quel caso a essere trasportato in ospedale fu un 15enne, colpito all'addome da un ragazzo di 18 anni. Domenica l'ennesimo fatto di sangue, ancora nel quartiere della movida di Roma sud, con i residenti oramai esasperati: "Abbiamo toccato il fondo".