Il ragazzo di 16 anni trovato con 8 panetti di "fumo"

Era fermo in strada, forse aspettava qualcuno. Fatto sta che, perquisito dai carabinieri di Casalotti, è stato trovato con 8 panetti di "fumo". A finire nei guai un 16enne romano accusato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un servizio di pattuglia, in zona Selva Candida, i militari hanno notato un atteggiamento sospetto da parte del ragazzo. Il giovane si è dimostrato fin da subito insofferente e restio al controllo. In una busta che portava con sé, i Carabinieri hanno rinvenuto 4,210 chili di hashish. La droga e il materiale sono stati sequestrati mentre il minore è stato portato all'istituto di pena minorile di via Virginia Agnelli.