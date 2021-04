Selva Candida, fermati per un controllo: scende dall'auto e picchia gli agenti

Uno dei poliziotti è stato refertato in pronto soccorso con una prognosi di 5 giorni

E' sfociato in una aggressione ad un poliziotto un controllo fatto la sera del 14 aprile in via del Casal del Marmo. Una pattuglia della Sezione Volanti ha fermato una macchina con a bordo tre persone e da lì è iniziato il tutto.

Delle tre persone scese dalla macchina due, non appena gli agenti hanno notato un piede di porco all'interno della vettura sono scappati nell’area verde circostante, il terzo invece si è scagliato contro i poliziotti colpendoli con calci e pugni.

Un 35enne originario di Torino con precedenti di polizia, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Sequestrati i due piedi di porco ed una pinza trovati nell'auto.