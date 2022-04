Sradica palo e danneggia tavoli e auto: paura davanti al ristorante

Si è presentato davanti a un ristorante in zona Selva Candida, ha divelto un paletto dell’impianto di lluminazione del locale e poi l’ha usato come mazza per distruggere i tavoli esterni e colpire le auto parcheggiate.

È successo la scorsa notte, a fermare l’uomo, un 35enne romano, sono stati i carabinieri, avvisati da alcuni residenti che hanno assistito alla scena. Al loro arrivo i militari lo hanno trovato ancora intento ad accanirsi su un’auto, cui aveva danneggiato i fari urlando frasi incomprensibili. Una furia che l’uomo ha rivolto anche contro di loro quando hanno provato a bloccarlo.

A fatica è stato fermato, arrestato e portato in caserma. Accusato di furto, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale mercoledì mattina è stato trasferito in ospedale per un controllo. Una volta dimesso dovrà presentarsi in tribunale per la convalida.