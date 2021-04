Romanina, polizia al Selam Palace: liberato il seminterrato occupato. Identificate 80 persone

Sul posto la polizia. Molti occupanti sono richiedenti asilo mentre gli altri sono in via di identificazione

Camionette della polizia con gli agenti del Commissariato Romanina, del Reparto Mobile e pattiglie dell Polizia Locale Roma Capitale, dalle mattinata di giovedì 1 aprile hanno circondato la zona di via Arrigo Cavaglieri, per una serie di controlli mirati al Selam Palace, lo stabile della Romanina occupato da tempo.

Secondo quanto si apprende al momento oltre 81 persone sono state identificate sul posto e negli uffici di immigrazione della polizia. Tra i presenti molti richiedenti asilo, per tanto regolari. L'operazione, concordata in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e confermata in sede di Tavolo Tecnico, presieduto dal Questore Esposito, non riguarda però tutto il palazzo occupato, ma solamente l'area del seminterrato. Sul posto anche il personale dell'Ama per la rimozione dei rifiuti. Secondo quanto si apprende la Enasarco, proprietaria dell'immobile, ha già attivato le operazione di pulizia dei locali.