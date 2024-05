Seif Bensouibat esce dal Cpr di Ponte Galeria. Non convalidato il trattenimento dell'educatore

Seif Bensouibat esce dal Cpr di Ponte Galeria. Nella mattina di lunedì 20 maggio i giudici non hanno convalidato l'ordinanza di trattenimento a carico dell'educatore di nazionalità algerina, finito nel mirino della Digos per alcuni messaggi WhatsApp pro-Palestina e pro-Hamas, in seguito allo scoppio del conflitto il 7 ottobre 2023.

La storia di Seif Bensouibat

L'uomo, che dal 2013 vive in Italia godendo dello status di rifugiato politico e fino a inizio 2024 ha lavorato nel prestigioso liceo Chateaubriand, con lo scoppiare delle (nuove) ostilità tra Israele e Hamas ha espresso alcune opinioni - a quanto dichiarato dal suo legale, esclusivamente in privato - che hanno innescato il licenziamento da parte dell'istituto superiore. Non solo. I commenti contro i bombardamenti israeliani e a supporto di Hamas, hanno spinto le forze dell'ordine a presentarsi alla porta di Bensouibat, alla ricerca di armi e altre possibili prove di un coinvolgimento in attività di natura terroristica. Senza, a quanto è emerso, alcun risultato. Dal 16 maggio l'insegnante è trattenuto nel centro per il rimpatrio di Ponte Galeria, a causa della decadenza del suo status di rifugiato e su di lui pende un decreto d'espulsione. Infatti nei Cpr vengono trattenuti gli stranieri privi di documenti regolari, in attesa di ulteriori provvedimenti.

Via dall'inferno del Cpr Ponte Galeria

Ad oggi, almeno per quanto riguarda l'obbligo di rimanere a Ponte Galeria, si è espresso negativamente il tribunale. Come succede in moltissimi casi (come riferito nell'ultima relazione della Garante dei detenuti di Roma, Valentina Calderone) i giudici non hanno convalidato il trattenimento: "Stiamo aspettando le carte, nel pomeriggio uscirà" conferma la stessa Garante. La speranza di chi sostiene la causa di Seif, in primis del suo avvocato Flavio Rossi Albertini, è che le autorità italiane ritornino sui loro passi anche rispetto allo status: “Come se possa essere revocato - spiegava il legale il 17 maggio durante una conferenza stampa - perché qualcuno scrive qualcosa, e non perché siano mutate le condizioni (politiche, ndr) del paese di provenienza, con il rischio di rimetterlo in mano ai suoi carnefici. Una reazione decisamente scomposta e incomprensibile”.

La solidarietà di genitori e studenti del liceo

Nel frattempo su Change.org un gruppo di genitori del liceo Chateaubriand ha lanciato una petizione a sostegno di Seif, che fino a pochi mesi fa lavorava con ragazze e ragazzi di via di Villa Patrizi senza mai una lamentela da parte di nessuno: "Seif è stato un sorvegliante sempre apprezzato da tutti coloro che lo hanno conosciuto - si legge nell'appello -. Esprimiamo tutta la nostra solidarietà a Seif in questo incubo che sta vivendo e auspichiamo che la giustizia italiana permetta a Seif di lasciare il Centro Permanente di Rimpatrio il più rapidamente possibile per avere l'opportunità di difendersi durante un giusto processo". Ad oggi la petizione ha raccolto quasi 600 firme. Analoga iniziativa da parte di un gruppo di studentesse e studenti.