Sedicenne violentata nel parco da un ragazzo conosciuto sui social

Si erano conosciuti sui social e si erano scambiati una serie di messaggi. Poi, alla fine del mese di agosto, si sono incontrati in un bar dove si erano dati appuntamento. Un incontro che si è presto trasformato in un incubo per una sedicenne violentata in un parco a Villalba di Guidonia, comune alle porte di Roma, da un ragazzo marocchino di 25 anni. A ricostruire l'abuso, dopo una indagine serrata e durata un mese, sono stati gli agenti della polizia di Stato e la procura di Tivoli.

L'appuntamento e la violenza sessuale

Secondo quanto ricostruito, la sedicenne aveva conosciuto il ragazzo qualche mese prima. I due, dopo aver fatto amicizia, si erano scambiati messaggi su Instagram e poi, una sera, alla fine del mese di agosto si sono incontrati nei pressi di un bar dove si erano dati appuntamento. Hanno fatto una passeggiata per poi andare in un parco dove si sono seduti su una panchina.

Una serata tranquilla, passata chiacchierando. Improvvisamente, però, è scattata la violenza dell'uomo. La minorenne è riuscita a divincolarsi e, terrorizzata e in lacrime, è riuscita ad allontanarsi, nonostante sia stata minacciata dal ragazzo di nove anni più grande di lei di non raccontare a nessuno l'abuso.

Il racconto a una cugina e la denuncia

Dopo essersi confidata con una cugina e una sua amica, la vittima ha trovato la forza di raccontare quanto accaduto ai suoi genitori che hanno immediatamente denunciato i fatti agli agenti del commissariato. A quel punto è immediatamente scattata l'indagine con una audizione protetta della vittima, durante la quale la ragazza ha sporto denuncia.

Le dichiarazioni rese dalla vittima sono state "chiare e circoscritte", hanno spiegato gli investigatori. Le testimonianze "assolutamente sovrapponibili al suo racconto e le fonti di prova acquisite durante l'attività d'indagine", hanno aggiunto.

La cattura del 25enne

Gli agenti del Commissariato di Tivoli, tuttavia, hanno faticato per trovare il giovane accusato di violenza sessuale. Le ricerche senza soluzione di continuità e supportate anche da apparati tecnologici, hanno infine dato esito positivo. Il 25enne è stato infatti rintracciato proprio nel quartiere di Villalba, tratto in arresto e portato in carcere.