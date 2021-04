Conosce ragazzo di 27 anni sui social e scompare: sedicenne trovata dopo due giorni

Grazie anche ad una certosina attività tecnica, seguendo il segnale del cellulare, la minore è stata localizzata e rintracciata in zona La Storta

Dall'Appio a La Storta. Una fuitina di due giorni che ha mandato in apprensione familiari e amici di una sedicenne ritrovata dopo 48 ore. La giovane era infatti scomparsa dopo essersi allontanata volontariamente da una struttura assistenziale.

Era stata una operatrice a dare l'allarme, nel pomeriggio del 20 aprile, denunciando ai Carabinieri che la minore era uscita per fruire di un permesso accordato e non aveva fatto più rientro, facendo perdere le tracce. I militari hanno avviato un'accurata ricerca porta a porta diffondendo anche le foto della ragazza, soggetto fragile, che avrebbe potuto trovarsi in difficoltà, nei luoghi di maggiore affluenza, presso le fermate dei mezzi pubblici, nei parchi.

Grazie anche ad una certosina attività tecnica, seguendo il segnale del cellulare, la minore è stata localizzata e rintracciata dai Carabinieri della Stazione di Appia a bordo di un autobus di linea, in compagnia di un ragazzo di 27 anni in zona La Storta. La minore che è stata successivamente riaffidata a personale della struttura residenziale, ha riferito di essersi allontanata volontariamente per incontrare il ragazzo, conosciuto tramite social network, e con il quale aveva trascorso gli ultimi due giorni.