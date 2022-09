Sedicenne pestato davanti scuola, individuato un componente del branco

È stato denunciato un 19enne per la spediazione punitiva del 21 settembre in cui un 16enne è stato aggredito con calci e pugni a Ostia. Secondo i poliziotti, l'indagato avrebbe fatto parte del branco. Il ragazzo di 16 anni era stato raggiunto da cinque persone che lo avevano preso a calci e a pugni ed erano fuggite via.

Il 118 lo aveva poi trasportato all'ospedale Grassi di Ostia dove era stato ricoverato con 40 giorni di prognosi. In corso di identificazione gli altri componenti del gruppo. Sul movente gli investigatori non si sbilanciano. La pista passionale non è esclusa.