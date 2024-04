Turista inglese aggredisce barista e gli lancia una sedia contro

Ubriaco, molesto e violento. Un turista inglese di 38 anni. Martedì pomeriggio, mentre si trovava all’interno di un bar di via del Circo Massimo, in evidente stato di alterazione fisica dovuta all'assunzione di alcol, è stato invitato dal proprietario ad allontanarsi dal locale. Per tutta risposta il turista lo ha aggredito, afferrandolo al collo e colpendolo di striscio a una mano con una sedia.

Particolarmente agitato per bloccarlo è stato necessario l'intervento dei carabinieri della stazione Roma Aventino, intervenuti su segnalazione di alcuni presenti mentre transitavano davanti al bar. L’aggressore è stato fermato dai militari e successivamente denunciato per lesioni personali dopo la denuncia del proprietario del locale, formalizzata in caserma e dopo essere stato medicato presso il pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli.

Lattina contro i carabinieri

Sono invece stati i carabinieri del comando Roma piazza Venezia, l'altra notte, a denunciare per oltraggio e resistenza una cittadina romena, ubriaca che poco prima aveva tirato una lattina di birra semivuota contro un'auto di servizio in transito a piazza Venezia, senza provocare danni. A fatica è stata fotosegnalata e accompagnata dai sanitari del 118 al policlinico Umberto I.