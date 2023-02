Cospito: gli anarchici entrano nelle scuole romane. E la polizia irrompe nella sede studentesca

L'onda anarchica si allarga ai licei di Roma. Giovedì 2 e venerdì 3 febbraio sono stati organizzati due eventi alla facoltà di Lettere, alla Sapienza, mentre rischio alta tensione per sabato 4 quando ci sarà un corteo da piazza Vittorio, non preannunciato se non solo nelle ultime ore. Ma oltre i confini dell'università, il sostegno ad Afredo Cospito, l'anarchico sardo detenuto in regime di 41bis e in sciopero della fame dal 20 ottobre, adesso arriva anche dalle scuole romane.

Nella mattina di giovedì 2 febbraio, infatti, in una decina di scuole della Capitale hanno organizzato un'unica azione contro il regime carcerario del 41bis, il cosiddetto carcere duro e a sostegno della liberazione dell'anarchico sardo Alfredo Cospito, detenuto nella casa circondariale di Opera a Milano e dimagrito ormai 45 kg a causa dello sciopero della fame iniziato il 20 ottobre.

A unirsi nel messaggio "Alfredo libero - no 41bis" sono stati quegli istituti superiori più vicini al collettivo studentesco Osa - opposizione studentesca d'alternativa: l'Enzo Rossi al Tiburtino, il Pilo Albertelli, il Cavour a Monti, il liceo Augusto di Ponte Lungo, l'artistico di via Ripetta in pieno centro, il Plauto a Spinaceto, il Margherita di Savoia a Re di Roma, il De Chirico a Porta Metronia e il Russell sulla Tuscolana.

Osa Roma e l'associazione universitaria Cambiare Rotta, inoltre, hanno denunciato il "grave episodio" che si è verificato nella serata di mercoledì 1 febbraio in via Giolitti 231, sede del sindacato inquilini ASIA USB. Come si legge in una nota degli studenti "stavamo realizzando il materiale divulgativo in solidarietà ad Alfredo Cospito - fanno sapere - contro la tortura del 41bis". Per gli studenti medi e universitari, uniti nel sostegno alla revoca del carcere duro nei confronti dell'anarchico sardo "un esagerato dispiegamento di polizia e carabinieri" che "ha provato a entrare nella sede del sindacato che ci ospitava, senza mandato, con la pretesa di identificare gli studenti, per lo più minorenni". "Andrà mantenuta alta la vigilanza democratica - conclude la nota - per evitare un ulteriore scivolamento verso uno stato di Polizia, la lotta continua".