Ancora proteste e tensioni: tutte le scuole di Roma occupate oggi

Ieri le tensioni al Plauto e l'occupazione dell'Augusto, Montale e Margherita di Savoia. Oggi l'occupazione del Giulio Cesare, storico classico di Corso Trieste e dello scientifico Teresa Gullace di Cinecittà. Non si contano più, ormai, gli istituti superiori di Roma che dal 6 ottobre a oggi hanno deciso di mobilitarsi in maniera drastica "contro l'attuale modello di formazione, contro la mancanza di finanziamenti e gli scarsi interventi sull'edilizia scolastica, contro lo scaglionamento degli orari e l'assenza di spazi di socialità interni agli istituti".

Al Giulio Cesare sono circa 200 le ragazze e i ragazzi assembrati all'interno "ma il numero cresce" fanno sapere. L'obiettivo è quello di resistere fino alla fine della settimana: "Nel frattempo stiamo organizzando corsi e dibattiti - spiega una rappresentante d'istituto - e avremo anche ospiti importanti, anche se per ora non abbiamo conferme. Con la preside abbiamo parlato, ovviamente la situazione è delicata, ma ci teniamo a sottolineare che la protesta non è contro di lei, il nostro è un liceo anche fortunato e non abbiamo problemi di spazi. Però dopo tante manifestazioni e tentativi di dialogo con Prefetto e istituzioni, ci è sembrato giusto arrivare a questa decisione". Il collettivo studentesco si sta adoperando per rispettare il distanziamento sociale, l'uso delle mascherine e il controllo del green pass a tutti, esclusivamente interni al liceo.

A Cinecittà in zona Don Bosco occupata la succursale dell'artistico Argan e dello scientifico Gullace. Nel primo caso il collettivo Osa, solidale con gli occupanti, denuncia una situazione particolare con il dirigente scolastico e riferisce quanto comunicato dagli studenti assembrati all'interno: "Abbiamo occupato la nostra scuola e siamo in presidio solidale nel nostro cortile - si legge nella nota - ma il preside non vuole venire a formalizzare la nostra protesta. Le chiavi del cancello d'ingresso sono state sottratte e i ragazzi si trovano bloccati dentro la struttura. Chiediamo al preside, che si sta dimostrando indifferente a tutto, una presa in carico del suo ruolo. Chiediamo una contrattazione per lo svolgimento di una protesta responsabile". In zona Prenestino-Labicano ha occupato il Levi Civita, mentre a Garbatella blitz del collettivo del Socrate.