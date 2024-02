Minorenni vandalizzano scuola del Pigneto, avevano scavalcato per festeggiare un compleanno

Hanno un volto e un nome i giovanissimi che per giorni sono entrati di soppiatto nella scuola materna comunale Enrico Toti di via del Pigneto. Per giorni il gruppo ha devastato le aule dei bambini. Banchi e sedie rovesciate, succhi di frutta bevuti, crackers e altro cibo mangiato, tabacco, sigarette e altre sostanze ovunque, colori e materiale didattico dei bambini sparsi nelle aule e fogli strappati.

Dopo la denuncia dei genitori fatta a RomaToday, in cui chiedevano risposte a quegli atti vandalici, è arrivata la svolta. Nella tarda serata di venerdì, poco prima delle 23, i carabinieri della stazione di Torpignattara hanno sorpreso cinque minori italiani, di età compresa tra i 13 e i 15 anni. Uno di loro proprio il 4 febbraio festeggiava il compleanno.

Per i quattro più grandi è scattata una segnalazione alla procura dei minorenni, e potrebbero essere denunciati nelle prossime ore. Il tredicenne, invece, non avrà conseguenze per ragioni di età. I cinque, tutti del quartiere Pigneto a eccezione di uno, sono ex studenti della scuola elementare che ha sede in quello stabile. Del caso si era interessato anche Mauro Caliste, presidente del V Municipio.