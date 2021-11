Tuscolano, al "Pellegrino Artusi" sciopero degli studenti: "Blatte, formiche e topi nei bagni nonostante le disinfestazioni"

Questa mattina una buona parte delle studentesse e degli studenti della sede succursale dell'istituto alberghero "Pellegrino Artusi", in via Sestio Menas 66 al Tuscolano, ha deciso di rimanere fuori dalla scuola. Una forma di protesta pacifica ,decisa dopo tre giorni di "sciopero bianco" durante i quali i ragazzi sono entrati in classe rifiutandosi di fare lezione. Il motivo? A quanto pare la scarsa igiene che regnerebbe nei locali dell'istituto.

Avvistato un topo nei bagni

La segnalazione arriva da alcuni genitori: "Domani i nostri ragazzi scioperano", ma la decisione è tutta degli aspiranti camerieri, cuochi e in generale operatori nel settore dell'accoglienza italiana. "Dieci giorni fa è stato avvistato un topo a scuola - racconta a Roma Today un rappresentante -, vicino ai bagni del piano superiore. E' stato poi avvistato di nuovo martedì scorso, il 9 novembre, non sappiamo se lo stesso o un altro, al bagno dei ragazzi. Questo nonostante la derattizzazione che sono venuti a fare tra venerdì 5 e lunedì 8 novembre, in orario scolastico e con tutti noi presenti. Siamo stati rassicurati sul fatto che siano stati utilizzati prodotti non dannosi per l'essere umano, ma non ne abbiamo certificazione scritta". E poi nessuno avrebbe visto trappole in giro.

Blatte e formiche

Il 30 agosto, come è possibile anche leggere in una circolare pubblicata sul sito ufficiale dell'istituto a firma della ex dirigente scolastica Patrizia Marini, è stata effettuata una disinfestazione. "Ma a ottobre abbiamo segnalato alla vicepreside la presenza anche di formiche e blatte" continua l'alunno dell'"Artusi". Giovedì 11 novembre, durante il terzo giorno di "sciopero bianco", ecco che entra nuovamente una ditta per la "deblattizzazione e derattizzazione, ma solo nei laboratori". La cosa che lascia stupiti tutti quelli con cui parliamo è la velocità dell'intervento: "Venti minuti, sempre con tutta la scuola presente. Sono entrati alle 13 circa e sono usciti alle 13.20".

La preside non c'è, la sua vice non parla

Roma Today ha provato ad avere riscontro di quanto raccontato da rappresentanti d'istituto e altri alunni fuori dal "Pellegrino Artusi" - tra l'altro con cumuli di immondizia a fare bella mostra di sé proprio di fronte all'ingresso principale - ma la nuova preside Carla Parolari (che oltre all'istituto del Tuscolano dirige anche il "Gioberti" a Trastevere ed è reggente di un istituto comprensivo ad Anzio) non è attualmente in sede. La vicepreside non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Quello che sembra chiaro, però, è che le responsabilità da parte del personale ATA che si occupa di tenere pulito l'edificio sono ben poche: solo 4 i bidelli in forza alla sede succursale di via Menas, due dei quali sarebbero pendolari da Napoli. Ogni mattina, prima dell'ingresso delle 8, in due al massimo tre dovrebbero occuparsi di 25 classi, 4 laboratori tra cucina e sala, 2 laboratori di informatica, 5 spogliatoi 10 bagni (4 sono dei prof), per garantire igienizzazione e pulizia a oltre 500 persone tra alunni, docenti e amministrativi. Un prof fuori dall'istituto tiene a sottolineare: "C'è poco personale, vengono tagliati i fondi e la dirigente scolastica cambia ogni anno. Così è difficile garantire organizzazione e pulizia".