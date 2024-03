La ex scuola venduta all'insaputa del Comune ad un'azienda agricola calabrese

Quando, a inizio gennaio, la direttrice del III municipio Patrizia Di Nola è andata a fare la visura catastale dell'ex scuola "Parini" di Montesacro, è quasi caduta dalla sedia. Con il documento in mano è corsa nell'ufficio del presidente Paolo Emilio Marchionne, interrompendo una riunione in corso: "Hanno venduto l'edificio!", ha esclamato. Gelo. Com'è possibile? Tecnici e politici si sono messi a lavoro e hanno scoperto "l'inghippo". Un fatto surreale, una probabile truffa alla Totò. Solo che stavolta non è stata venduta la Fontana di Trevi, ma una scuola chiusa dal lontano 2008 e oggetto di un restyling finanziato con fondi Pnrr.

L'ex scuola comunale venduta ad un privato

La scoperta è stata fatta il 3 gennaio. Nell'istruttoria, propedeutica alla raccolta della documentazione per avviare i lavori di ristrutturazione dell'ex scuola "Parini", finanziata con quasi 8 milioni di euro di fondi Pnrr che la trasformeranno in un polo civico e culturale, l'architetto Di Nola ha proceduto alla visura catastale del bene. Dal documento esce fuori che a luglio 2023 l'Agenzia delle Entrate ha registrato un atto di compravendita datato agosto 2021. Due soggetti privati hanno firmato una scrittura privata tramite la quale l'edificio di piazza Capri veniva venduta a circa 95mila euro a un'azienda agricola con sede in Calabria.

La scrittura privata e il notaio sospeso

"Ci siamo subito allarmati, ovviamente - commenta il minisindaco di Montesacro, Paolo Emilio Marchionne - e abbiamo scritto a Roma Capitale e alla Procura, era evidente che fosse una truffa. Avevano aggiornato i dati della proprietà con questo atto quantomeno singolare, una scrittura privata presso un notaio, con una compravendita senza alcun fondamento. Il notaio, tra l'altro, aveva anche ricevuto una sospensione dall’ordine, nel periodo intercorso tra la data della scrittura privata e il deposito dell'atto al Catasto. Il dipartimento patrimonio celermente ci ha fornito i titoli di proprietà dell'ex scuola, che risalgono agli anni ’40". Nessun dubbio, quindi, sulla proprietà dell'immobile, che rientra tra quelli cosiddetti "indisponibili" nel patrimonio comunale.

Cosa diventerà l'edificio grazie ai fondi Pnrr

Adesso il dipartimento patrimonio ha chiesto l'annullamento di ogni trascrizione sia all'Agenzia delle Entrate sia al Catasto. E la Procura dovrà prendersi l'incarico di indagare su quanto accaduto. L'importante è che il bene risulti ufficialmente e inequivocabilmente intitolato a Roma Capitale: "Anche perché c'è un progetto preliminare già approvato - continua Marchionne - e devono essere svolti dei sopralluoghi per la progettazione esecutiva, dopo la quale l'opera andrà a gara. Il cantiere durerà un anno circa, sono fondi Pnrr con scadenze precise quindi bisognerà sbrigarsi. Grazie a questo progetto, a cura del dipartimento Pnrr di Città Metropolitana, l'ex scuola di piazza Capri diventerà un polo civico e culturale, con una biblioteca, una ludoteca, sale di lettura, aule studio, un auditorium da circa 200 posti e spazi per il coworking". Con buona pace dell'azienda che produce e vende agrumi a oltre 500 km di distanza.