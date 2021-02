Tufello, studenti occupano la scuola abbandonata dal 2008: sul posto la polizia

La scuola scuola Parini di piazza Capri al Tufello, questa mattina è stata occupata dagli studenti dell'Opposizione Studentesca d'Alternativa - OSA. E' la seconda presa di posizione degli studenti (circa 10 di diverse scuola), in pochi mesi, dopo quella del novembre scorso.

Una occupazione comunque temporanea degli studenti che, secondo quanto di apprende, sono entrati nella struttura per fare una riunione simbolica nel plesso.

Lo stabile è abbandonato da oltre un decennio: chiusa nel 2008 per lavori di ristrutturazione, la scuola Parini non ha mai riaperto i battenti. Nel corso degli anni numerose le occupazioni subite: da Casapound che nel 2011 ne chiedeva la destinazione a famiglie in emergenza abitativa, al presidio popolare del 2013 con gli attivisti di Repubblica Romana a sottolineare la necessità di restituire quello spazio culturale al quartiere.

Ma l'edificio di piazza Capri è rimasto sempre vuoto e abbandonato. Lì il Municipio III guidato dal presidente Giovanni Caudo avrebbe voluto realizzare un polo geriatrico ma, come affermato dallo stesso minisindaco a RomaToday, per il voto contrario dell'Istituto Comprensivo alla cessione dello stabile "non se ne farà nulla". Nonostante il reperimento dei fondi dalla Regione Lazio.