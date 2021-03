Scuola di ladre: "lezione sul campo" in un appartamento interrotta dai carabinieri

Le tre sono state fermate dai carabinieri in zona Eur Ferratella

"A lezione di furto". Ad insegnare a due adolescenti come poter scassinare una porta una ragazza di 23 anni, sorpresa dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, domenica pomeriggio, mentre tentava di forzare il portoncino di un appartamento in un elegante stabile in zona Eur Ferratella.

A mettere i militari sulle tracce delle ladre una chiamata al 112. In via Cesare Pavese sono quindi intervenute le 'gazzelle' che hanno raggiunto il pianerottolo dove era in corso la "lezione di furto" fermando le tre ladre.

Tutte provenieti dalla baraccopoli di via di Salone le tre alla vista dei Carabinieri hanno tentato di scappare, buttando dalla finestra il grosso cacciavite, la chiave inglese e la lastra che avevano utilizzato per scardinare la porta di casa di un’anziana signora romana.

Gli arnesi da scasso sono stati recuperati e sequestrati dai militari che hanno poi arrestato la donna maggiorenne e denunciato in stato di libertà le due minori di 16 e 17 anni, entrambe incensurate, affidandole ai genitori. L’arrestata ha trascorso la notte nella camera di sicurezza della caserma dell’Arma in attesa del rito direttissimo presso le aule del Tribunale di Piazzale Clodio.