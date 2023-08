La scuola di ladri è un flop: 33enne preso nel suo primo giorno di "lavoro"

Una scuola di ladri, con malviventi da formare sul campo. Che dietro a molti furti commessi in appartamenti e nei negozi di Roma ci sia una mano esperta e "professionale" è cosa di cui le forze dell'ordine sono certi. Un'ulteriore conferma è arrivata questa notte con i carabinieri della stazione di San Giovanni che sono riusciti a sventare un furto in un negozio di estetica.

I militari in transito, verso le 2,45, hanno notato tre figure che armeggiavano sulla porta di ingresso di un centro estetico e sono immediatamente intervenuti riuscendo a bloccare un cittadino georgiano di 33 anni mentre gli altri due sono riusciti a dileguarsi. In base a quanto accertato, l’uomo, da poco giunto in Italia, è risultato essere incensurato e, nel colpo di questa notte, era ad una delle sue prime esperienze.

Anche per questo motivo l’uomo è stato solo deferito in stato di libertà per tentato furto aggravato e continuato in abitazione, in concorso con i due complici rimasti ignoti, e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Da una visione dei sistemi di videosorveglianza, infatti, i tre sono risultati essere gli stessi allontanatisi frettolosamente, poco prima, a seguito dell’attivazione dell’allarme antintrusione, in via delle Vestali, dall'abitazione di una famiglia che si trova in vacanza.

Il “novello” ladro della banda dei georgiani è stato trovato in possesso di un kit del “perfetto/piccolo ladro” che i Carabinieri hanno sequestrato. Le indagini dei Carabinieri della Stazione di Roma San Giovanni proseguono per risalire agli altri due.

Solo pochi giorni fa, nel corso di analoghi servizi di controllo, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma avevano fermato altri due cittadini georgiani, di 40 anni, trovati in possesso di numerosi attrezzi da scasso, di quelli utilizzati per forzare serrature di porte.