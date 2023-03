Scritte omofobe e svastiche contro i laziali a Fiumicino

Ancora attacchi razzisti e omofobi con il calcio come cassa di risonanza. Tre scritte sono apparse venerdì sul litorale romano, nei pressi del lungomare di Isola Sacra nel comune di Fiumicino. Le tre scritte recitavano "Laziale ebreo" con tanto di svastica a seguito, "Laziale Fr***o" e "Voi pochi, voi felici pochi, voi manipolo di fr**i".

Il comune aeroportuale è intervenuto ripulendo il muretto divisorio dalla spiaggia, in piazzale Tirreno. "Le vergognose e violente scritte apparse ieri a piazzale Tirreno e i simboli di epoche buie, sono state rimosse. Grazie, chiunque sia stato a cancellarle - afferma il vice sindaco di Fiumicino, Ezio di Genesio Pagliuca -Usare il credo religioso, l'orientamento sessuale, o la semplice appartenenza ad una fede sportiva per insultare altri è un gesto codardo che merita solo condanna. Siamo sempre intervenuti per cancellare esaltazioni antisemite, razziste e omofobe e continueremo a farlo ogni singola volta in cui a qualche idiota verrà in mente di offendere la città in questo modo", conclude.