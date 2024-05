Scritte omofobe, minacce e disegni inneggianti al nazismo contro tre docenti di un liceo di Roma

Frasi omofobe e disegni inneggianti al nazismo sono comparsi in alcune aule e in un bagno nella sede di via Pietrasecca del liceo Amaldi di Castelverde. Non solo: su Instagram sono stati condivise pubblicamente anche alcune minacce rivolte a tre professori dell’istituto. A denunciarlo è la dirigente scolastica, Maria Rosaria Autiero, in una circolare inviata agli studenti, al personale scolastico e alle famiglie e intitolata “Tolleranza zero”.

La denuncia ai carabinieri

“Le loro parole ripugnanti e offensive – spiega Autiero - sono tese a colpire tre docenti della scuola. Qualcuno si è spinto oltre, con vere e proprie minacce scritte su Instagram”. Gli autori del gesto, al momento, sono ignoti: gli insegnanti bersaglio degli attacchi hanno già sporto denuncia ai carabinieri, mentre la scuola procederà a una denuncia “per la violazione del Regolamento di Istituto e delle leggi che regolano la convivenza civile”. A RomaToday Autiero spiega: "È la prima volta che un fatto così grave accade nella nostra scuola e confidiamo che sia anche l'ultima. Questi attacchi vili ai docenti non appartengono al tessuto sociale dell'Amaldi. La nostra condanna, verso un gesto che non può essere derubricato a semplice 'bravata', è ferma". Le scritte, come sottolinea Autiero, sono state trovate in un bagno dei ragazzi: "Probabilmente gli autori sono tra gli studenti - spiega -. Si tratta di messaggi molto gravi e lesivi che non tollereremo".

Magliette bianche e striscioni per condannare il gesto

La condanna di un gesto che la dirigente definisce “gravemente lesivo” nei confronti dei tre docenti come persone e figure professionali, dell’azione didattica della scuola e della sua immagine pubblica, passerà anche attraverso una serie di iniziative educative volte a “troncare sul nascere” una “pericolosa deriva dei principi costituzionali e civili” di cui quelle scritte sono una chiara manifestazione. Si partirà venerdì 17 aprile, quando l’Amaldi esporrà alcuni striscioni “che censurano il comportamento vile ed esaltano i valori costituzionali dei diritti civili”. Inoltre, tutti gli studenti e le studentesse che vogliono unirsi alla condanna del gesto e “testimoniare di essere dalla parte giusta”, sono invitati a indossare una maglietta bianca. Nella stessa giornata è previsto, inoltre, in tutte le classi, una riflessione collettiva con i docenti su quanto accaduto, per comprenderne “la gravità e l’impossibilità per ogni cittadino di farlo passare nel silenzio e nell’indifferenza”. Altre iniziative, inoltre, sono previste nel prossimo anno scolastico.

L’appello alle famiglie

Autiero rivolge anche un appello ai genitori degli studenti: “Confidiamo nell’alleanza delle famiglie nel ripudio di ciò che non si può ritenere una ‘, ma che è chiaramente e indubitabilmente un comportamento inaccettabile, contrario al vivere civile nella scuola e fuori dalla scuola”. Un fatto che arriva solo poche settimane dopo il caso del liceo Archimede dove, alla vigilia del 25 aprile, gli studenti avevano proiettato la croce celtica e fatto il saluto romano durante il collettivo studentesco. La scorsa settimana, inoltre, a Ostia una professoressa è stata aggredita da una mamma, moglie di un esponente del clan Spada.

Il maxi furto all’Amaldi

Quasi negli stessi giorni in cui sono comparse le scritte omofobe e naziste, la scuola ha subito un furto di circa 40mila euro tra strumenti musicali, fotografici e cinematografici. Un fatto su cui aveva espresso parole di condanna il presidente del municipio VI, Nicola Franco: “Il municipio VI delle Torri intende perciò lanciare una campagna solidale di raccolta fondi per permettere al liceo Amaldi di riacquistare il materiale necessario, così che a giugno i ragazzi possano mettere in scena ciò che durante l'anno avevano preparato con tanto sacrificio. La raccolta fondi è rivolta a tutto il tessuto sociale, coinvolgendo tanto le realtà imprenditoriali e commerciali che le realtà istituzionali, a partire da Comune e Regione, persino ministeri. Tutti insieme, se uniti, possiamo dare una risposta in tempi rapidissimi, raccogliendoci attorno a una delle eccellenze del nostro territorio".