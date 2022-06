Scritte no vax allo Spallanzani, aperta una inchiesta

Un atto vandalico, di sfiga. Uno sfregio a chi lotta e ha lottato contro il coronavirus. Nella notte tra giovedì e venerdì notte un blitz dei no vax ha imbrattato il muro dell'ospedale Spallanzani di Roma con scritte in vernice rossa con una 'firma', una W rossa con un cerchio rosso, che si ispira alla galassia negazionista. "Propaganda vaccinale per diritti e libertà atto criminale", "i vaccini uccidono", "vaccino di Stato sterminio legalizzato" e "vaxate i bambini siete mostri e assassini".

Sull'episodio ora indagano gli uomini della Digos e della Procura, per minacce. Chi indaga spera di potere risalire agli autori del raid anche grazie all'analisi delle telecamere presenti in zona. In mattinata le squadre dell'ufficio decoro del Campidoglio hanno cancellato le scritte riverniciando di bianco i muri di ingresso.

Moltissimi gli attestati di solidarietà arrivati all'Istituto. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, si è personalmente recato in via Portuense così come il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Le scritte intimidatorie rappresentano un fatto inquietante - ha commentato Speranza -. Esprimo la mia vicinanza e solidarietà ai medici, agli infermieri e a tutti i professionisti che vi lavorano e che sono stati protagonisti nella lotta contro la pandemia".

Per il direttore generale dell'Istituto, Francesco Vaia, siamo in presenza di un episodio "vandalico". "È arrivato il momento di dire basta alla violenza e che c'è bisogno di abbassare i toni - ha proseguito Vaia - Bisogna ritrovare l'equilibrio, senza ideologismi: nessuno può tirare la Scienza da una parte o dall'altra, noi lavoriamo per il bene comune. I vaccini sono stati risolutivi, hanno dato tantissimo al mondo e all'Italia, che è stato il Paese su questo più performante, e adesso bisogna aggiornarli: questo è il nostro obiettivo. Il resto sono violenze gratuite che fanno male soprattutto ai cittadini".