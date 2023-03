Scritte e minacce degli anarchici sotto casa del presidente di Generazione Popolare

Non solo la sinistra, ma anche la destra. Non fanno distinzioni gli anarchici che la scorsa notte hanno lanciato una bomba carta contro la sede del Partito Democratico di via Catanzaro. Compagni e compagne che dopo aver lasciato la loro firma sui muri perimetrali del circolo Pd Italia-Lanciani, hanno utilizzato la stessa vernice rossa con la quale hanno lasciato delle scritte minacciose sotto casa di Alessandro Di Martino, presidente di Generazione Popolare, organizzazione politica di destra. "Fascio okkio" e "Antifà" con accanto la A iscritta in un cerchio simbolo dell'anarchismo, le minacce lasciate sotto il portone d'ingresso del 23enne romano. Vernice rossa con la quale è stato poi oscurato anche il cognome del ragazzo presente sui citofoni della palazzina presa di mira.

Contattato da RomaToday è lo stesso Alessandro Di Martino a raccontare l'accaduto: "Ieri mattina (13 marzo ndr) sono uscito di casa verso le 8:00 e ho trovato queste minacce sotto il portone. Le hanno fatto dopo le 23:30. Quando mia madre è infatti rientrata in casa non le aveva viste". Delle vere e proprie minacce quelle impresse sotto casa del presidente di Generazione Popolare: "Sono preoccupato per i miei familiari - spiega ancora il 23enne -. Un attacco al movimento di cui sono presidente ma anche un attacco personale. Un episodio pericoloso, inquietante".

Ascoltato dagli investigatori della digos Di Martino sottolinea come Generazione Popolare sia finita nel mirino dei militanti di sinistra e degli anarchici: "Lo scorso 21 febbraio ci hanno imbrattato la sede di circonvallazione Nomentana il giorno prima dell'anniversario della morte di Valerio Verbano. Hanno poi rivendicato quanto fatto affermando che i morti di destra e quelli di sinistra non sono equiparabili". Stessa notte nel corso della quale i militanti bruciarono la corona di fiori di Paolo Di Nella.

Scritte sotto casa del presidente di Generazione Popolare condannata dall'organizzazione politica che sulla propria pagina facebook scrive: "In un mondo che è sempre più individualista, popolato da persone concentrate esclusivamente sulla soddisfazione dei propri bisogni, abbiamo sempre creduto che la Politica fosse il gesto d'amore più grande che una persona potesse fare. Tuttavia, negli ultimi tempi, è successo più volte che qualcuno abbia provato invano ad impedirci di fare politica, o con volantinaggi terminati con la compagnia di cinquantenni antifascisti armati di caschi, oppure con imbrattamenti della nostra sezione. Mai, dopo la fine degli anni di piombo, si è respirato un clima politico così teso, concretizzatosi in una nuova minaccia subita. Questa notte, sotto casa del nostro Presidente, sono comparse delle scritte minatorie, firmate dalla scritta antifa e dal simbolo degli anarchici. Un vigliacco tentativo di intimidazione, che questa volta ha colpito non una sede politica, ma un'abitazione privata. Nella stessa notte la sede del Partito Democratico di Piazza Bologna è stata attaccata con quella che sembra essere una bomba-carta e vandalizzata con scritte per la liberazione di Alfredo Cospito. Stiamo tornando di nuovo in un clima di odio e violenza che non pensavamo potesse tornare. Oggi, come ieri, non ci faremo intimidire da chi agisce solo con il favore della notte, compiendo atti vigliacchi che hanno la sola conseguenza di farci sapere che stiamo andando verso la giusta direzione. La nostra risposta sarà sempre l'amore per la politica che continueremo a portare in tutte le sedi possibili, dalle scuole alle università, passando per le strade e le istituzioni".