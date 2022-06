Roma Nord: ingiurie e insulti contro la polizia locale

"Vigili miserabili cogli***", ed ancora "Vigili papponi piccoli merd***". E' quanto trovato stamattina scritto in terra a Roma Nord. Sono state le pattuglie del XV gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale ad intervenire intorno alle 8:30 in via Francesco Saverio Nitti, all'altezza del civico 5, in zona Collina Fleming, per delle scritte offensive riportate sul manto stradale e rivolte contro i caschi bianchi.

Gli agenti hanno attivato subito le indagini del caso e stanno procedendo all’acquisizione delle prime immagini degli impianti di videosorveglianza della zona, al fine di risalire ai responsabili del gesto.

Attivate le procedure per la pulizia della strada e il ripristino dello stato dei luoghi, attraverso gli organi competenti.