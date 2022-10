Scritte fasciste e antisemite sui muri della stazione di Roma

"Viva er Duce", "Ebrei bruciano", "dux mea lux". Sui muri interni della stazione Capannelle, fermata ferroviaria della città di Roma, situata sulla linea Roma-Cassino-Napoli, vicino all'omonimo ippodromo, sono comparse alcune scritte di chiara ispirazione fascista e razzista. Ci sono anche insulti agli omosessuali ad accompagnare gli sfregi, con il disegno inquietante di croci celtiche e svastiche.

Nella fermata effettuano servizio viaggiatori i treni della linea FL4 che partono origine e arrivano a Termini, Tuscolana, Tiburtina, Ciampino, Albano, Frascati e Velletri. L'accaduto non è passato inosservato, tanto che un lettore di RomaToday ha fotografato i muri imbrattati con le scritte antisemite e fasciste: "Che schifo". Quel tratto è frequentato anche da tanti studenti, tra loro molti sono minorenni. Pochi giorni fa, un episodio simile anche sui muri esterni della scuola media "Mazzini" in via delle Carine a Monti.