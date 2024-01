Scoppia incendio in carcere, 4 agenti intossicati

Fine anno di violenza nel carcere di Civitavecchia. Come denuncia Maurizio Somma, segretario nazionale per il Lazio del Sappe sabato 30 dicembre alle 15, nel momento in cui si stavano chiudendo in cella i detenuti "uno di questi, nordafricano, ha spaccato plafoniere, telecamere e rotto vetri della sezione e, non contento di tutto ciò, ha poi bruciato i materassi della cella".

Il denso fumo provocato ha indotto i poliziotti a intervenire tempestivamente con le maschere a gas e si è reso necessario evacuare l'intera sezione, portando i detenuti nel cortile passeggi. Proprio grazie all'intervento dei pochi agenti che c'erano in istituto si è riusciti a riportare l'ordine e la sicurezza. "Tutto questo sembrerebbe essere la conseguenza di una telefonata che non gli era stata autorizzata. E’ finito tutto bene, ma quattro poliziotti sono stati portati in ospedale per le intossicazioni da fumo", la ricostruzione di Somma.

"Siamo alla follia: adesso siamo arrivati al punto che i detenuti sfasciano letteralmen te le carceri se non vengono assecondate le loro richieste", ha commentato Donato Capece, segretario generale del Sappe, mette sotto accusa tutti coloro che tendono sempre a sminuire i gravi fatti che accadono nelle carceri: "Per loro, nelle carceri italiane non succede mai nulla, sarebbero tutte 'ragazzate'. Non vedono le risse, i ferimenti e le colluttazioni in cui spessissimo a subire è il personale di polizia penitenziaria. Difendono Caino a scapito di Abele".