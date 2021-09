Scoperta nella campagna una piantagione di marijuana, sequestrati 360 chili di droga

Una piantagione di marijuana con arbusti alti due metri è stata individuata ad Ardea dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma e del Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia. Durante il consueto sorvolo del territorio, all’occhio attento dell’equipaggio di un elicottero della Sezione Aerea di Pratica di Mare non è sfuggita la presenza della coltivazione, nonostante fosse occultata in un canneto.

Le Fiamme Gialle della Compagnia di Pomezia, dopo alcuni accertamenti, sono entrate in azione sorprendendo all'alba, il coltivatore del fondo - di 66 anni - mentre stava curando dei fusti di cannabis - del peso di circa 360 chilogrammi e alti oltre 2 metri, essendo giunti alla piena maturazione – irrigati con un sofisticato sistema.

Nel fabbricato (edificato abusivamente) adiacente alla piantagione l’uomo aveva approntato una serra dotata di impianti di areazione, irrigazione e illuminazione, oltre a fertilizzanti e utensili.

Al suo interno i militari hanno rinvenuto anche 6.000 euro in contanti, probabile provento della vendita, nonché un chilogrammo di marijuana, già essiccata e pronta per lo spaccio, e materiale per il confezionamento delle dosi. Per il coltivatore del fondo sono scattate le manette per il reato di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti. L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto dei traffici illeciti messo in atto dalla Guardia di Finanza della Capitale.