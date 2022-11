Scoperta discarica abusiva in un terreno privato di Labaro

Carcasse di vecchie auto, televisori, materiale elettrico, materassi. Una vera e propria discarica, con rifiuti accatastati in ogni dove. Siamo a Labaro, in un terreno privato. Qui gli agenti del XV gruppo Cassia della polizia di Roma Capitale hanno notato all'interno di una proprietà privata la presenza di un significativo accumulo di rifiuti di vario genere. Da alcuni accertamenti effettuati all'interno dell'area, gli operanti hanno scoperto una vera e propria discarica abusiva.

Tanto è bastato per denunciare il proprietario del terreno, un uomo di 57 anni, e per porre sotto sequestro l'area. Il cinquantasettenne dovrà rispondere all'autorità giudiziaria per il reato ambientale di discarica abusiva e provvedere al ripristino dello stato dei luoghi.