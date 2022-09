Pedina due ragazze a bordo di uno scooter rubato, fermato dopo inseguimento

Stavano pedinando due ragazze che camminavano a piedi per le strade di Bravetta. A notarlo gli agenti di polizia. Controllato il motorino lo stesso è risultato provento di furto con i poliziotti che hanno quindi intimato al conducente di fermarsi.

L'uomo però, in tutta risposta, si è dato alla fuga terminata dopo un inseguimento in via Silvestri, dove lo scooterista è stato raggiunto e fermato dagli agenti del XII distretto Monteverde.

Identificato in un 39enne italiano, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per ricettazione. A seguito di convalida, l’uomo è stato condannato a 6 mesi di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.