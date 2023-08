Nel furgone nascondono uno scooter rubato settimane prima

Sono stati bloccati in piazza Acilia mentre, a bordo di un furgone, trasportavano uno scooter rubato. A fermarli sono stati i carabinieri della stazione Salaria nel corso di un normale controllo alla circolazione stradale.

Insospettiti dalle circostanze, i militari hanno deciso di ispezionare il veicolo e all'interno è stato trovato uno scooter che da accertamenti è risultato rubato lo scorso nove agosto in zona San Giovanni. I tre occupanti, cittadini dell'Ecuador, di 44, 27 e 26 anni, sono stati denunciati per il reato di ricettazione in concorso e la moto restituita al proprietario.