Scontri tra tifosi di Real Sociedad e Roma: due feriti

Ancora scene di tifo violento in giro per l'Europa. Dopo le scene di guerriglia urbana a Napoli tra ultras dell'Eintracht Francoforte, polizia e la frangia calda dei tifosi partenopei, poco prima della sfida tra la Real Sociedad e la Roma, infatti, ci sono stati alcuni scontri tra le due tifoserie lungo la strada che portava allo stadio.

Secondo dei testimoni oculari, pochi minuti prima dello scontro tra le due tifoserie, quella della Real, avrebbe anche cominciato a lanciare dei fumogeni contro la polizia, obbligata a dover chiudere le strade dove stavano passando i pullman romanisti.

Cosa è successo

Fermati alcuni tifosi baschi e due romanisti, mentre i contusi sarebbero sempre due ultras entrambi giallorossi, di cui uno alla testa. A riportare il bilancio è Mundo Deportivo. I momenti di tensione si sono verificati alla periferia di Anoeta nonostante il cordone di sicurezza predisposto dalla polizia locale, ma il blitz degli ultras spagnoli, vestiti di nero, ha virato improvvisamente da Plaza Armerías verso la zona di arrivo del pullman con dentro i sostenitori romanisti.

Lancio di sedie e bottiglie

Un mezzo è stato assaltato con lancio di sedie e bottiglie di vetro. A quel punto alcuni tifosi della Roma hanno provato a forzare le porte del pullman, riuscendo a scendere per affrontare quelli della Real Sociedad. La rissa dunque è proseguita in strada salvo poi nel giro di un paio di minuti esserci l'intervento della polizia in assetto antisommossa che è riuscita a sedare gli scontri. Molti degli ultras spagnoli, con l'intervento delle forze delle ordine, sono scappati disperdendosi per la città, mentre quelli romanisti sono risaliti sull'autobus.