Scontri tra tifosi di Roma e Napoli dove morì "Gabbo": i video al vaglio della polizia. Il punto

Un appuntamento prestabilito all'autogrill, lo stesso dove fu ucciso 'Gabbo', oppure un agguato? Sono queste le due ipotesi al vaglio della questura di Arezzo che lavora per ricostruire la dinamica degli scontri avvenuti tra tifosi della Roma e tifosi del Napoli nell'area di servizio di Badia Al Pino, scenario appunto dell'omicidio di Gabriele Sandri, nella giornata di domenica 8 gennaio.

Negli scontri un tifoso della Roma è stato ferito da un'arma da taglio. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un coltello o di un pezzo di vetro di una bottiglia rotta. Di certo il ferito si è recato autonomamente all'ospedale San Donato di Arezzo, dove è stato medicato. Diversi i reati che gli investigatori stanno già ipotizzando nei confronti dei responsabili dall'interruzione di pubblico servizio all'attentato alla sicurezza dei trasporti.

Le indagini e i video degli scontri

Che qualcosa fosse nell'aria, secondo quanto si apprende, si era già subodorato. Proprio per il timore di scontri il servizio di ordine pubblico all'area di servizio di Badia al Pino era stato infatti potenziato così come all'autogrill Arno. Da alcuni video postati in rete si vede il momento in cui le due tifoserie della Roma e del Napoli entrano in contatto proprio nell'autogrill, vicino ai distributori di benzina.

I tifosi si vedono mentre si muovono in gruppo indossando felpe e giubbotti neri, molti travisati anche con cappucci e sciarpe. Si sentono urla e il rumore dei sassi lanciati e dei lacrimogeni. Nelle immagini si vedono gruppi di ultrà armati di bastoni aggirarsi tra i distributori di benzina e tra gli automobilisti dell'autogrill. In un altro video, mandato da una lettrice di RomaToday, si vedono gruppi di tifosi, sempre col volto coperto e vestiti di nero, correre lungo la carreggiata dell'autostrada tra Monte San Savino e Arezzo.

La prima ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, i tifosi della Roma in transito, molto probabilmente avvisati della presenza dei napoletani, avrebbero rallentato la marcia fino a fermarsi all'altezza dell'area di sosta mentre una parte della tifoseria del Napoli si era posizionata lungo la recinzione. È così che sarebbe iniziato un fitto lancio di oggetti contundenti.



Entrambi i gruppi in brevi attimi si sono spostati all'altezza dell'uscita dell'autogrill e sono entrati in contatto. I tifosi romanisti dopo circa 15 minuti sono ripartiti, mentre quelli napoletani sono rimasti nell'area di servizio e successivamente scortati fino a Genova da personale delle forze di polizia. L'autostrada è stata chiusa per circa 50 minuti in direzione nord.

Le reazioni politiche

Tante le reazioni di condanna. I sindaci di Roma e Napoli, Roberto Gualtieri e Gaetano Manfredi hanno postato lo stesso tweet: "Gli scontri in autostrada tra tifosi del Napoli e della Roma sono inaccettabili. Ci auguriamo che le forze dell'ordine identifichino e puniscano come meritano i responsabili. Questi non sono veri sportivi. Roma e Napoli sono città amiche che dicono 'No ad una violenza senza senso'". "Questi non sono tifosi. Autostrada chiusa e viaggiatori italiani bloccati? Paghino tutti i danni di tasca loro, e mai più allo stadio", il pensiero di Matteo Salvini.