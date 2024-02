Lazio-Bayern Monaco: danni e tensioni nel settore ospiti, denunciati 4 tifosi tedeschi

Con i volti nascosti dai passamontagna e armati di mazze. Sono eloquenti le immagini di alcuni dei tifosi tedeschi che prima e dopo l'incontro di Champions League vinto dalla Lazio contro il Bayarn Monaco hanno creato problemi nel settore ospiti a loro riservato. Cinquemila i bavaresi presenti nello spicchio di distinti Sud dello stadio Olimpico. Nel corso del match i tifosi del Bayern hanno esposto uno striscione di vicinanza ai tifosi della Roma, contro la Uefa e il divieto di trasferta imposto ai giallorossi per il match che si giocherà giovedì sera al De Kuip contro il Feyenoord: "Rome or Rotterdam: fuc* autocratic authorities! No away fans? No way for football", ("Roma o Rotterdam: fanc*** autorità autocratiche. Niente tifosi in trasferta? Nessuno spazio per il calcio").

Una serata che non ha fatto registrare particolari problemi sotto il punto di vista dell'ordine pubblico. Momenti di tensione sono comunque avvenuti all'interno dell'impianto di Roma Nord. Quattro i tifosi tedeschi denunciati alla magistratura. Un 25enne è stato identificato quale sospetto autore della rottura di uno dei vetri che dividono i settori dello stadio; mentre gli agenti della polizia lo stavano accompagnando nei loro uffici un altro tifoso del Bayern, un 38enne di origini austriache, ha cercato di farlo fuggire contrapponendosi ai poliziotti.

Altri due tifosi, uno di 52 e l’altro di 53 anni, sempre del settore ospiti, al termine della partita, hanno cercato di forzare il cordone delle forze dell’ordine che stava gestendo l’uscita in sicurezza dallo stadio. Tutti e 4 i tifosi sono stati denunciati alla magistratura. Il 25enne per danneggiamento aggravato e gli altri 3 per resistenza a pubblico ufficiale.

