Scontri alla Sapienza, studenti contro Polimeni: "Le cariche ci sono state per colpa sua"

Sugli scontri di ieri, 16 aprile, con la polizia gli studenti non hanno dubbi: “La responsabilità è della rettrice Polimeni, invece di scendere a parlare con noi, ha preferito nascondersi e lasciare che ci manganellassero. Se avesse accettato il confronto le cariche non ci sarebbero state”. L’accusa, grave quasi quanto quella di essere “complice del genocidio”, arriva alla rettrice il giorno dopo gli scontri, da sotto il Rettorato, dove due attivisti di Cambiare Rotta si sono incatenati e hanno iniziato uno sciopero della fame.

La versione degli studenti

Gli attivisti negano di aver dato il via agli scontri: “Stavamo manifestando pacificamente – hanno spiegato davanti a una folla di giornalisti e colleghi di università – avanzavamo con le mani alzate. Le tensioni sono iniziate quando alcuni di noi hanno cercato di raggiungere un compagno arrestato. Ma la polizia ci ha bloccati e manganellati fuori dall’ingresso dell’università, in corrispondenza del varco 3, su viale dell’Università. L’ateneo ha permesso che gli studenti venissero colpiti davanti alla sua sede. Una ragazza è in ospedale a causa dei manganelli”. Gli attivisti negano anche l’assalto al commissariato: “Assolutamente nessun assalto, volevamo solo avere notizie sul nostro compagno arrestato. Ci accusano di violenze, ma le uniche violenze che vediamo sono quelle contro gli studenti e quelle in Palestina”. Intanto sono stati convalidati gli arresti dei due manifestanti.

Un clima “preoccupante”

Gli studenti non risparmiano critiche durissime alla Sapienza e alla sua rettrice: “L’università è militarizzata e politicizzata – accusano – c’è sempre più polizia a sorvegliare le proteste pacifiche degli studenti, sostenute anche da diversi docenti. Noi vogliamo solo parlare con la rettrice, ma lei continua a nascondersi, squalificando le proteste dei suoi studenti e proseguendo gli accordi con Israele”. Da qui un’altra grave accusa verso Polimeni: “Ha le mani sporche di sangue”. Gli attivisti hanno assicurato che lo sciopero della fame e il presidio con le tende dureranno finché non sarà possibile ottenere un confronto con la rettrice, che è stata anche invitata all’assemblea pubblica in programma domani, giovedì 18 aprile, al pratone della Città universitaria. “Chiediamo che la rettrice convochi urgentemente un momento di confronto largo e aperto tra tutte le componenti dell’ateneo – dichiara Leonardo, attivista che si è incatenato sotto al Rettorato in sciopero della fame – per far emergere con forza le ragioni di chi vuole il cessate immediato e la fine del genocidio a Gaza”.

Cosa vogliono gli studenti

Tra le richieste degli studenti, ribadite più volte, c’è lo stop alle collaborazioni con le università israeliane, con il bando Maeci (Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale) e con l’Istituto israeliano di tecnologia di Haifa. Poi “la rottura di ogni accordo di ricerca e/o didattico con l'industria bellica e con le forze armate e le dimissioni della Rettrice dal comitato tecnico scientifico della Fondazione MedOr della Leonardo Spa. Ieri il Senato accademico ha approvato un documento per la pace, rifiutando “l’idea il boicottaggio della collaborazione scientifica internazionale, la rinuncia alla libertà della didattica e della ricerca, e la negazione delle associate responsabilità di ogni singolo ricercatore possano favorire la pace e il rispetto della dignità umana” ha spiegato l’ateneo in una nota.