Scontri tra polizia, studenti e anarchici al Pantheon. Dopo le tensioni corteo fino a Miur

Domenica di tensione e scontri a Roma tra la polizia e circa duecento persone tra studenti, anarchici e appartenenti ai centri sociali che hanno partecipato ad manifestazione di solidarietà per Lorenzo Parelli, il giovane tirocinante morto sul lavoro a Udine.

La giornata di passione ha avuto il picco nel pomeriggio, al Pantheon. Nel corso della protesta non autorizzata un gruppo di studenti con fumogeni accesi ha provato a sfondare in piazza della Rotonda il cordone del reparto mobile per effettuare un corteo, ma è stato respinto dai poliziotti con una piccola carica.

In testa al corteo, come si vede nei video diffusi dagli studenti, un giovane urla con un megafono: "Non siamo noi i criminali, i criminali sono quelli che hanno ammazzato Lorenzo". E ancora, il Movimento Lupa, su Instagram ha diffuso alcune immagini del pomeriggio romano: "Studentesse e gli studenti romani sono scesi in piazza sotto un'unica bandiera, quella del Movimento Lupa, a partecipare alla protesta si sono uniti molti compagni e compagne appartenenti a diverse realtà politiche della città", si legge nel post accompagnato anche dal video degli scontri.

Il corteo, per evitare problemi di ordine pubblico, è stato successivamente autorizzato dalla questura con i manifestanti che così hanno sfilato fino alla sede del Miur in viale Trastevere. "Le responsabilità sono chiare, Ministro Bianchi devi prendere una posizione", si legge in un tweet di uno dei manifestanti. Secondo quanto si è appreso, in corso le indagini della digos che stanno vagliando le immagini riprese dalla polizia scientifica per eventuali provvedimenti. Al momento, secondo fonti della Questura, non ci sarebbero feriti.

Gli studenti, per nulla intimoriti, hanno dunque continuato la protesta, rilanciando anche un nuovo appuntamento come ha sottolineato il collettivo Osa: "Nonostante le cariche, nonostante la repressione gli studenti si conquistano il corteo e arrivano al Miur. Sappiamo chi sono i responsabili della morte di Lorenzo. La nostra mobilitazione continua, per il blocco dell'alternanza e per far ripartire la lotta degli studenti in tutta Italia a partire dall'assemblea nazionale del 5 febbraio della Lupa".