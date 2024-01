Derby Lazio – Roma, scontri a Ponte Milvio. Nella notte accoltellato un tifoso romanista

Post derby ad alta tensione quello che si è vissuto fuori dallo Stadio Olimpico dopo il triplice fischio del match che ha visto la Lazio passare alle semifinali di Coppa Italia ai danni della Roma. Due gruppi di tifosi giallorossi hanno cercato di scontrarsi con i rivali biancocelesti ma sono stati fermati dalle forze dell’ordine.

Lancio di petardi prima del match

Il pomeriggio di ieri, mercoledì 10 gennaio, era stato tutto sommato tranquillo per una stracittadina. Durante il riscaldamento delle due squadre c’è stato un fitto lancio di fumogeni tra la tribuna Tevere, dove c’erano i tifosi della Lazio, e i distinti sud, dove invece c’erano i giallorossi (qui il video). La situazione è stata tenuta sotto controllo e un cordone di stewart ha tenuto lontane le due tifoserie per tutto il corso della partita

Scontri verso Ponte Milvio

I veri problemi si sono verificati dopo il triplice fischio. Due gruppi di tifosi romanisti, composti da circa 200 supporter ciascuno, hanno tentato in tutti i modi di raggiungere Ponte Milvio per cercare il contatto con i tifosi biancocelesti che, nel frattempo, stavano festeggiando il passaggio del turno.

Sono dovute intervenire le forze dell’ordine per bloccare i due gruppi. Gli agenti sono stati bersagliati con lanci di oggetti di ogni tipo: petardi, sassi, mazze, pietre e bottiglie. Le forze dell’ordine hanno disperso i supporter con delle cariche, fermando così i due gruppi all’altezza di via Consalvi e via del Pinturicchio. Tre romanisti sono stati fermati e la loro posizione è al vaglio.

Tifoso accoltellato

Le tensioni non si sono però placate. passata la mezzanotte, in un pub del quartiere Prati, un piccolo gruppo di tifosi della Lazio pare composto da 4 o 5 persone, coi volti celati e armati di bastoni, hanno fatto irruzione dentro il locale che si trova non molto distante dall'Olimpico. Si è quindi scatenata una rissa con i tifosi giallorssi che si trovavano all'interno del pub. Ad avere la peggio un supporter giallorosso, accoltellato più volte. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santo Spirito.

Bottiglia contro Bove

Attimi di paura anche durante il match. Nel secondo tempo, al momento della sostituzione, Edoardo Bove della Roma è stato colpito al collo da una bottiglia di birra lanciata dagli spalti. Gli agenti stanno vagliando le immagini delle telecamere interne dello stadio per risalire all’autore del gesto.