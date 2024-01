Romanisti e laziali cercano lo scontro alla stazione della metro, ferite due guardie giurate

Si sono incrociati alla fermata della metro al termine del derby appena giocato allo stadio Olimpico. Una decina di tifosi fra romanisti e laziali che hanno poi cercato lo scontro. A fronteggiarli le guardie giurate in servizio in stazione che hanno poi avuto la peggio, evitando però la rissa. Le violenze sono avvenute alla stazione Flaminio della linea A.

Lite fra romanisti e laziali alla stazione della metro

Sono da poco passate le 23:00, nella zona dell'Olimpico le forze dell'ordine sono impegnate a contenere laziali e romanisti che cercano lo scontro nella zona di Ponte Milvio. Molti tifosi di Roma e Lazio stanno ancora defluendo dallo stadio. Alla fermata di piazzale Flaminio si incrociano due gruppi composti da una decina di tifosi. La tensione è papabile, giallorossi e biancoazzurri si insultano e poi cercano il contatto.

Ferite due guardie giurate

I momenti sono concitati, in stazione sono presenti due guardie giurate che intervengono richiedendo l'intervento al 112 contrapponendosi fra le due fazioni che si scagliano contro di loro. Prima dell'arrivo dei carabinieri le due compagini riescono però a dileguarsi. Destino diverso per le due guardie giurate, affidate alle cure del personale del 118 e trasportate entrambe in codice giallo all'ospedale San Carlo di Nancy. Raccolti i primi elementi, i carabinieri hanno poi acquisito le immagini video della stazione al fine di identificare il gruppo di tifosi che hanno aggredito i vigilantes.

Derby ad alta tensione

Una possibile rissa preludio poi all'accoltellamento di un tifoso della Roma, rimasto ferito dopo l'assalto a un pub di Prati - dove si trovava - da parte di un gruppo di tifosi laziali.