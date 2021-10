Guerriglia no Green Pass a Roma, dodici arresti. Fra loro l leader di Forza Nuova

Un sabato di guerriglia, una città messa a ferro e fuoco con cariche, scontri ed un assalto alla sede della Cgil: una battaglia urbana nel Centro di Roma dove il popolo dei No Green Pass era sceso in piazza per manifestare e protestare prima dell'obbligo sui luoghi di lavoro a partire dal 15 ottobre. Diecimila le persone arrivate nella Capitale per partecipare a due manifestazioni statiche, in piazza del Popolo e piazza Bocca della Verità. Dopo gli interventi sui palchi dei sit in autorizzati però la manifestazione si trasforma in guerriglia, sotto forma di corteo. Anzi di cortei, che puntano ad arrivare ai palazzi del potere ed alla sede della Cgil, dove si registreranno poi scontri e cariche e dove si consuma un assalto con fascisti e no green pass che riescono a sfondare il cordone davanti l'ingresso del sindacato di corso d'Italia e ad entrare, occupando simbolicamente la sede. Dodici le persone arrestate, fra i quali i vertici di Forza Nuova Giuliano Castellino e Roberto Fiore.

Un assedio ai palazzi del potere, manovrato dai gruppi dell'ultradestra pronti ad alzare la tensione e iniettare violenza in piazza. Decine le cariche delle forze dell'ordine intervenute con idranti e lacrimogeni per contenere i cortei non autorizzati che si sono diretti a Palazzo Chigi e Montecitorio.

Quattro arresti per la guerriglia No Green Pass

Guerriglia urbana che dopo 5 ore in cui teppisti e fascisti mescolati fra i manifestanti hanno messo a ferro e fuoco la città è terminata, lasciando la Capitale a leccarsi le ferite. Un sabato complicato per le forze di polizia impegnate nei servizi di ordine pubblico. Gli investigatori dela Digos della Questura di Roma hanno fermato ed identificato numerose persone nei cui riguardi sono in atto valutazioni sulla loro posizione per individuare la loro esatta responsabilità in merito alle violenze perpetrate.

Fermato Giuliano Castellino

Al momento il bilancio è di dodici persone arrestate ma sono in corso serrate attività dirette ad individuare altre responsabilità in capo agli altri soggetti fermati. Fra i quali vi è anche i leader di Forza Nuova Roberto Fiore e Giuliano Castellino, quest'ultimo come è noto sorvegliato speciale che ha violato numerose prescrizioni. Alcuni appartenenti delle forze di polizia sono rimasti feriti in occasione dei tafferugli continuando il servizio con grande spirito di abnegazione.