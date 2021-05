Roma, tensioni in piazza Montecitorio: scontri tra lavoratori e forze dell'ordine

Disordini, tensioni e scontri durante una manifestazione a piazza Montecitorio, a Roma. Durante il sit-in indetto da S.I. Cobas per discutere della vertenza del Movimento 7 Novembre ci sono stati momenti di tensione quando i manifestanti hanno saputo che non avrebbero ottenuto l'incontro promesso con il ministro Orlando.

Un gruppo di circa cinquanta persone del trasporto merci Fedex e Tnt, si è spostato dal sit-in autorizzato raggiungendo piazza Colonna dove ci sono stati momenti di tensioni e tafferugli con la polizia e i carabinieri. Le cariche proprio davanti alla Galleria Borghese.

Un carabiniere è rimasto ferito e un altro contuso. Nessuno dei due in gravi condizioni. La Digos e l'Arma indagheranno per accertare le responsabilità degli scontri. La situazione è tornata alla normalità dopo circa 30 minuti. Al gruppo è stato consentito di concludere il sit-in in piazza Montecitorio.