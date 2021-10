Guerriglia a Roma, immagini video setacciate al dettaglio: Antiterrorismo e Procura indagano sul sabato fascista

La Procura di Roma e l'Antiterrorismo vogliono vederci chiaro. I fatti si sabato a Roma saranno passati al setaccio di chi indaga che esaminerà, al dettaglio, le immagini video (sia quelle delle dirette Facebook che delle telecamere di sorveglianza della zona), che i contatti dei 12 arrestati dopo la guerriglia urbana.

A finire in manette, oltre Giualiano Castellino (il cui curriculum è ben noto) e Roberto Fiore di Forza Nuova, anche un ex Nar, pure lui esponente di Forza Nuova, Luigi Aronica, soprannominato "er pantera di Monteverde", uno dei fondatori dei primi Nuclei Armati Rivoluzionari, coinvolto in diverse vicende giudiziarie. Non solo.

Tra gli arrestati per gli scontri di ieri in piazza del Popolo c'è anche il leader del movimento 'Io apro' Biagio Passaro. Presente alla manifestazione contro il green pass obbligatorio per i lavoratori, aveva documentato con foto e video, sul proprio profilo facebook le tappe salienti della protesta: "Si sfonda la sede della Cgil a Roma".

Dopo 6 minuti e mezzo di diretta Facebook in cui filmava l'occupazione della sede della Cgil, Passaro chiudeva la diretta dicendo: "Ragazzi, la situazione è andata fuori controllo. Ci vediamo dopo". Il filmato, così come gli altri acquisiti dal web, sono al vaglio della procura di Roma. Gli scontri, oltre al'arresto di 12 persone, hanno portato al ferimento di 38 appartenenti alle forze dell'ordine. Da quanto si apprende nel pool che si occuperà di coordinare le indagini ci sarà anche un pm dell'Antiterrorismo. In queste ore intanto sono in corso le verifiche dei filmati registrati dal personale della Polizia Scientifica, per valutare altre condotte relative ai fatti accaduti. Nulla, adesso, vuole essere lasciato al caso.