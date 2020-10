Fascisti a piazza del Popolo: quattro arresti per i disordini di sabato notte

Sono stati convalidati gli arresti dei quattro manifestanti fermati dalla Polizia nella notte tra sabato e domenica scorsa durante gli scontri seguiti alla manifestazione anticoprifuoco di piazza del Popolo a Roma. Al termine dell'udienza di convalida il giudice ha disposto per due di loro l'obbligo di firma mentre gli altri due sono stati rimessi in liberta' in attesa del processo per direttissima fissato a novembre.

Le accuse vanno dalla resistenza al danneggiamento. Nel corso della manifestazione, organizzata dall'estrema destra, a cui hanno partecipato alcune centinaia di persone ci sono stati lanci di oggetti contro i poliziotti del Reparto Mobile, incendi di cassonetti, e diversi motorini, fioriere e semafori sono stati danneggiati. Esplosi anche petardi e bombe carta.

Disordini su cui la Procura di Roma indaga puntando a verificare anche eventuali collegamenti con i fatti avvenuti la notte prima a Napoli. Nel corso dei tafferugli sono rimasti feriti due agenti del Reparto Mobile della polizia. Tredici le persone identificate.

La manifestazione culminata con cariche della polizia, a mezzanotte circa, nelle vie attorno a piazzale Flaminio ha portato al momento a 4 arrestati e 4 denunce. Sono in tutto 11, invece, le persone identificate.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.