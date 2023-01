Scontri a piazza del Popolo contro le limitazioni anti Covid: chiesto processo per 9 persone

È stato chiesto il rinvio a giudizio per l'ex leader romano di Forza Nuova Giuliano Castellino e altre otto persone per la manifestazione non autorizzata dell'ottobre 2020 a piazza del Popolo contro "la dittatura sanitaria e il coprifuoco" deciso allora dal governo Conte.

Durante le proteste ci furono scontri, con lanci di petardi e fuochi d'artificio e cariche della polizia. Agli imputati la procura capitolina contesta le accuse, a seconda delle posizioni, di istigazione a delinquere, devastazione, manifestazione non autorizzata e violazione delle norme Covid-19.



Castellino, difeso dall'avvocato Carlo Taormina, è già sotto processo a Roma per l'assalto alla sede della Cgil, avvenuto durante la manifestazione 'no green pass' il 9 ottobre 2021. Con lui sono imputati anche il leader di Forza Nuova Roberto Fiore e l'ex Nar Luigi Aronica.