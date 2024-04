Scontri prima del derby, subito liberi i quattro tifosi fermati

Il tribunale di Roma ha convalidato gli arresti disponendo l'obbligo firma, con divieto di frequentare gli stadi, per due ultras della Lazio arrestati dopo gli scontri avvenuti sabato mattina nei pressi dello stadio Olimpico prima del derby Roma-Lazio. Si tratta di Claudio Corbolotti e Luca Abramo, figlio di Ettore Abramo detto 'Pluto', ex capo degli 'Irriducibili' già coinvolto in altri fatti.

I due, già gravati da Daspo, sono accusati di possesso di oggetti atti a offendere perché sono stati ripresi dalle telecamere mentre durante gli scontri brandivano mazze e bastoni. Entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

In mattinata è stato convalidato l'arresto di un tifoso romanista accusato di resistenza. L'uomo, un 40enne, è stato fermato con il casco in testa e in aula si è difeso dicendo che aveva appuntamento con un amico ''per andare a fare un 'brunch'''. ''Mi hanno tirato un sasso e l'ho rilanciato'' ha detto. Convalidato, ma senza misura cautelare, anche l'arresto di una donna di 46 anni che ha tentato di entrare allo stadio senza biglietto.