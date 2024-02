Scontri tra manifestanti e polizia al corteo di Roma per Ilaria Salis

Pomeriggio di tensione a Roma in occasione del corteo in solidarietà di Ilaria Salis, la donna monzese detenuta in Ungheria con l’accusa di lesioni aggravate nei confronti di alcuni manifestanti di estrema destra.

Roma, scontri al corteo per Ilaria Salis

I tafferugli quando un gruppo di un centinaio di studenti, anarchici e attivisti di gruppi antagonisti si è staccato dal corteo principale - convocato per Ilaria Salis e per la Palestina - e ha tentato di raggiungere l'ambasciata di Ungheria in via dei Villini, nel cuore del Nomentano.

I tafferugli nel cuore del Nomentano

La polizia, in tenuta antisommossa, ha cercato di bloccare i manifestanti. Da li scontri, lancio di fumogeni, cori e urla. Contenuti dai reparti e respinti con cariche di alleggerimento, i militanti sono stati convogliati su viale Regina Margherita. Il corteo si è poi diretto verso piazza Vittorio Emanuele II.

“Siamo tutti antifascisti. Tutti fuori dalle galere. Palestina libera” gli slogan urlati alla manifestazione che si era aperta con lo striscione "Dall'Ungheria alla Palestina free them all".