Scontri in autostrada tra tifosi di Roma e Napoli: identificati 195 violenti, un arresto

Sono stati identificati parte dei tifosi che domenica hanno dato vita agli scontri sull'autostrada A1. Gli agenti della Digos hanno provveduto alla loro identificazione grazie anche alle immagini immortalate dall’impianto di videosorveglianza presente nell’area di servizio Badia al Pino est. Da quanto si apprende sono 115 gli ultras giallorossi che avrebbero partecipato ai disordini. Ottanta invece i supporters napoletani identificati a cui poi è stato impedito l'accesso allo stadio di Genova dove si è poi giocata Sampdoria-Napoli. Al momento ad essere arrestato è il tifoso romanista rimasto ferito negli scontri che ha riportato una ferita da taglio da arma nel corso dei disordini. Recatosi autonomamente in ospedale ad Arezzo è accusato di rissa aggravata.

Le ipotesi di reato

Sulla vicenda degli scontri in A1 tra tifoserie sarà il procuratore capo di Arezzo, Roberto Rossi, ad aprire un fascicolo d'inchiesta dopo aver attentamente visionato il rapporto redatto da parte delle forze dell'ordine intervenute. Diversi i reati che gli investigatori stanno ipotizzando nei confronti dei responsabili. Si va dall'interruzione di pubblico servizio all'attentato alla sicurezza dei trasporti. Accuse pensantissime che potrebbero comportare importanti sanzioni, amministrative e penali, per coloro che hanno preso parte a quella che, secondo le testimonianze, è stata una vera e propria guerriglia urbana.

Già poche ore dopo quanto accaduto ieri, 8 gennaio, lungo il tratto aretino dell'A1, gli agenti della Digos hanno provveduto all’identificazione delle persone che hanno partecipato agli scontri grazie anche alle immagini immortalate dall’impianto di videosorveglianza presente nell’area di servizio Badia al Pino est. Come noto, i tafferugli, con lancio di bombe carta e fumogeni, hanno visto coinvolti circa 350 ultras con spranghe e bastoni. Il caos è scoppiato nella zona nell’area di servizio di Badia al Pino, la stessa dove l’11 novembre del 2007 morì il tifoso laziale Gabriele Sandri, per poi arrivare ad invadere parte della corsia nord dell'A1.

La condanna del ministro

“C’è una differenza abissale tra i tifosi che vanno allo stadio, in casa o in trasferta, per cantare, abbracciarsi, gioire o soffrire per la propria squadra e i delinquenti che si scontrano in una stazione di servizio autostradale, creando problemi alle persone perbene – ha commentato il ministro per lo Sport Andrea Abodi – Non c’è cosa peggiore di definire tifosi quest’ultimi, non c’è errore più grande del fare di tutta l’erba un fascio”. Nel 2023, ha aggiunto, “paga chi sbaglia e mi auguro succeda anche per i teppisti che si sono scontrati oggi sull’A1”.

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, a quanto si apprende, ha seguito da vicino la vicenda degli scontri tra tifosi del Napoli e della Roma sulla autostrada A1, in costante contatto con il capo della polizia Lamberto Giannini, al quale ha espresso il plauso per l'intervento delle forze di polizia, che hanno evitato il degenerare della situazione. Il ministro chiederà all'Osservatorio sulle manifestazioni sportive di valutare con la massima severità i prossimi eventi programmati. Quando era prefetto di Roma, Piantedosi più volte adottò misure per vietare le trasferte delle tifoserie a rischio.

Le indagini e i video degli scontri

Che qualcosa fosse nell'aria, secondo quanto si apprende, si era già subodorato. Proprio per il timore di scontri il servizio di ordine pubblico all'area di servizio di Badia al Pino era stato infatti potenziato così come all'autogrill Arno. Da alcuni video postati in rete si vede il momento in cui le due tifoserie della Roma e del Napoli entrano in contatto proprio nell'autogrill, vicino ai distributori di benzina.

I tifosi si vedono mentre si muovono in gruppo indossando felpe e giubbotti neri, molti travisati anche con cappucci e sciarpe. Si sentono urla e il rumore dei sassi lanciati e dei lacrimogeni. Nelle immagini si vedono gruppi di ultrà armati di bastoni aggirarsi tra i distributori di benzina e tra gli automobilisti dell'autogrill. In un altro video, mandato da una lettrice di RomaToday, si vedono gruppi di tifosi, sempre col volto coperto e vestiti di nero, correre lungo la carreggiata dell'autostrada tra Monte San Savino e Arezzo.

Guerriglia in autostrada

Secondo una prima ricostruzione, i tifosi della Roma in transito, molto probabilmente avvisati della presenza dei napoletani, avrebbero rallentato la marcia fino a fermarsi all'altezza dell'area di sosta mentre una parte della tifoseria del Napoli si era posizionata lungo la recinzione. È così che sarebbe iniziato un fitto lancio di oggetti contundenti.

Entrambi i gruppi in brevi attimi si sono spostati all'altezza dell'uscita dell'autogrill e sono entrati in contatto. I tifosi romanisti dopo circa 15 minuti sono ripartiti, mentre quelli napoletani sono rimasti nell'area di servizio e successivamente scortati fino a Genova da personale delle forze di polizia. L'autostrada è stata chiusa per circa 50 minuti in direzione nord.